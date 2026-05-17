MasterChef 24/7 | Comienza una nueva era en MasterChef 24/7: así se vivió el casting
Las cámaras nunca se apagan y el camino arrancó con emoción, nervios y grandes historias.
Una nueva etapa comenzó en MasterChef 24/7, un formato donde las cámaras permanecen encendidas para mostrar cada momento de esta experiencia. El casting dejó ver la emoción de quienes llegaron con el sueño de entrar a la cocina más famosa de México, compartiendo su sazón, sus historias y la pasión que los impulsa. Así arrancó una aventura que promete mostrarlo todo, sin filtros y en tiempo real.