¿TikTok o Instagram? Los NÚMEROS de Julio Vázquez en redes previo a MasterChef 24/7

Julio Vázquez, uno de los 13 creadores de contenido que vivió la experiencia TikTok de MasterChef 24/7, se convirtió en el primer cocinero que competirá en el reality, y todo gracias al apoyo de su fandom… ¿pero qué se sabe de su presencia en redes sociales y en qué plataforma tiene más seguidores?

¿Quién es Julio Vázquez, el primer cocinero confirmado para MasterChef 24/7?

Nacido en Nuevo León, Julio Vázquez es un popular influencer mexicano especializado sobre todo en contenido de cocina y mixiología.

Gracias a su carisma ante la cámara y el estilo único que le pone a cada una de sus creaciones, Julio Vázquez logró consolidarse como todo un influencer de la cocina de autor.

La popularidad digital de Julio Vázquez quedó comprobada este viernes 15 de mayo, cuando el influencer fue elegido por el público para quedarse como cocinero de MasterChef 24/7 : ¡ya nos dimos una vuelta por sus redes sociales y esto fue lo que encontramos!

¿Instagram o TikTok? Así le va a Julio Vázquez en sus redes

Como era de esperarse, el pulso digital de Julio Vázquez se encuentra en TikTok, plataforma de videos en la que el creador de contenido tiene... ¡3.6 millones de seguidores! que no dudan en comentarle y ponerle corazón a todas sus recetas y experiencias culinarias.

Por otro lado, en Instagram -plataforma a la que sube fotos y videos de sus creaciones en la cocina- Julio Vázquez tiene 697 mil seguidores, un número que si bien es menor no deja de ser sólido.

Nos llamó la atención que a Julio le vaya mejor en Facebook que en Insta, pues en esta red social cuenta con 791 mil seguidores... ¡nada mal, esperemos que el fandom lo ayude a llegar a la final con sus votos!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo del 2026 en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.