MasterChef 24/7 | Tradiciones y sazón llenan de emoción la cocina más famosa de México

Las tradiciones también encontraron su espacio en MasterChef 24/7, donde Julia sorprendió al realizar una emotiva ofrenda dedicada al programa, compartiendo parte de sus raíces y su historia personal. Además, Claudia Lizaldi habló sobre las motivaciones y emociones que rodean esta nueva etapa, dejando ver que detrás de cada platillo también existen historias profundas. La cocina más famosa de México apenas comienza a revelar todo lo que hay detrás de sus participantes.

