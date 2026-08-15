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Michelle aprende los secretos de la masa para tamales en la Dark Kitchen de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Mich estaba más que dispuesta a enseñarse, pero al parecer no le agradó mucho tener que batir todo con las manos sin parar

Claudia y Michelle se pusieron de acuerdo para cocinar unos sabrosos tamales en la práctica sabatina de MasterChef 24/7 y Mich se mostró súper emocionada con la idea de enseñarse a hacer la masa... ¡sin embargo la lección no duró demasiado porque pronto se cansó de batir a mano sin parar y dejó que su compañera terminara este trabajo!

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