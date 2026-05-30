Nash recibe conmovedor mensaje de su hijo en la gala de salvación: “Vas a llegar muy lejos”

Aunque la gala de salvación de esta noche continúa llevando al extremo a los cocineros con tal de evitar a toda costa el reto de eliminación del próximo domingo, también los reflectores se posicionaron en los participantes con delantal negro y en esta ocasión, Nash protagonizó un conmovedor momento gracias a una emocionante sorpresa.

Durante la gala, Claudia Lizaldi visitó en la tribuna a los cocineros que actualmente portan los mandiles negros con el fin de hablar del triste momento de Nash con algunos de sus compañeros, pues les expresó que se sentía decaída al no poder estar con su familia y en especial con su hijo menor ante una importante decisión, la cual se trataba de la universidad a la que asistiría.

Posteriormente, la conductora de MasterChef 24/7 sorprendió a la participante al pedirle que prestara atención a un mensaje, el cual estuvo protagonizado precisamente por Luis Xavier Reyes Jacome, hijo de Nash, quien le compartió unas emotivas palabras a su mamá.

Luis Xavier le hizo saber a su madre que la familia se encontraba bien y que estaban muy orgullosos de su desempeño en el reality show; además, le compartió que todo Michoacán la está apoyando y le garantizó que "va a llegar muy lejos".

La cocinera se mostró muy conmovida por el gesto y aunque afirmó que aunque le resulta difícil mantener el balance entre sus deberes como mamá y como participante de MasterChef 24/7, Nash apuntó que está aprovechando la oportunidad al máximo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al segundo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Camila, Antrax, Luis, Ricardo, Emmanuel, Nash, Diego, Carmen y María; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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