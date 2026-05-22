Nash se sincera con Diego y cuentan cuál es su plan para avanzar en MasterChef 24/7
Ninguno de los cocineros en MasterChef 24/7 quiere ser eliminado, por eso Diego y Nash ya saben lo que tienen que hacer para evitar los delantales negros.
Conforme pasan los días en MasterChef 24/7, la exigencia va subiendo de nivel y los cocineros ya saben que tienen que dar su mejor esfuerzo para no quedarse atrás. Y ahora que conocimos a los primeros "delantales negros" de la temporada 2026, empezaron a surgir las estrategias, prueba de ello, la reveladora plática de Nash y Diego, quienes no quieren abandonar la competencia y ya están pensando qué hacer para evitarlo.
Es por esto que tienen contemplado poner en práctica cada uno de los consejos que les dan los chefs y "Maestros del fuego", para así buscar la forma de perfeccionar sus conocimientos y entregar platillos de excelencia. Por ejemplo, Diego ya es consciente de que aunque tenga buen sazón, debe mejorar la presentación y Nash sabe que debe repasar cada duda que vaya surgiendo.
¿No se la creen? Diego y Nash admiten que sienten que MasterChef 24/7 es un sueño
Otro tema que los participantes no dejaron pasar fue el hecho de que los dos sienten que la experiencia de MasterChef 24/7 es totalmente irreal. Y es que a pesar de que están a punto de cumplir una semana, Nash y Diego confesaaron que todavía hay momentos en los que piensan que es un sueño haber llegado a la cocina más famosa de México.
"Se me hace todo muy irreal, como que pienso que estoy soñando", dijo el joven cocinero.
Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7
- Michelle Malacara
- Luis Alfonso Ramos
- Emmanuel Chiang
- Carmen Fuentes
- Flor Ramírez
- Jazmín Bernal
- Camila Romero
- Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
- Daniela Parra
- Ixdit Vega
- Lourdes Cruz, "Lula
- Claudia Ruíz
- Diego Carrillo
- Julio Vázquez
- Bruno Bautista, "Lancer"
- Ricardo Cendejas
- María del Carmen Ramos
- Javier Lara, "La Chuleta Metalera"
- Nahieli Jácome, "Nash"
- Arturo López
- Alberto Palomino, "Ramahá"
- Pablo Villagrán
@masterchefmx Los cocineros siguen sin escuchar a los Chefs y nuevamente Poncho llega a poner orden en los equipos. 👨🏻🍳🔥🚨 #MasterChefMx ♬ sonido original - MasterChef México
¿Dónde ver MasterChef 2026? Así puedes seguir el 24/7
Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes seguir la transmisión en el canal de YouTube de MasterChef y en su cuenta de TikTok. También está disponible en el siwio de Azteca UNO y el acceso total en Disney+. Y para seguir los programas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.