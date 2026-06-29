“No hay un día que puedan convivir": Flor se queja amargamente de esto en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Flor ya no pudo ocultar más su frustración y se desahogó con Camila sobre el ambiente de las últimas semanas: “No hay un día que puedan convivir”. Cansada del drama, Flor dejó claro que no le interesan las enemistades ni los chismes, pues su único objetivo es cocinar. Con los pies en la tierra, afirmó que en el Mundo MasterChef 24/7 solo le prestan una cama y que prefiere concentrarse en aprovechar las valiosas clases de cocina.

