“Yo creo que lo hiciste bien": Así reaccionaron los cocineros ante los castigos de Antrax esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Así fue como reaccionaron los participantes de MasterChef 24/7 ante los actos de Antrax esta noche.
La polémica se encendió en MasterChef 24/7 tras la estrategia de Ántrax, pero no todos sus compañeros lo vieron con malos ojos. Al regresar al Mundo MasterChef, varios participantes respaldaron su decisión de aplicar los castigos a Julio y Luis en el momento más crítico. Emmanuel le expresó con convicción: “Yo creo que lo hiciste bien”, asegurándole que reaccionó en el instante indicado.