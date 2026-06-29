“No vi nada impresionante": Así describió Carmen los platillos de Ismael en MasterChef 24/7

Tras la salida de Ismael de MasterChef 24/7, las reacciones dentro del foro no se hicieron esperar, siendo Carmen la más tajante al evaluar su paso por la competencia. A pesar de que el último eliminado ingresó al reality con el firme propósito de demostrar sus ganas y su talento en la cocina más famosa de México, sus esfuerzos no lograron convencer a todos sus compañeros. Sin filtros ni rodeos, Carmen sepultó el desempeño culinario de su rival con una demoledora crítica: “No vi nada impresionante”, dejando claro que la propuesta del expulsado nunca estuvo a la altura de las exigencias.