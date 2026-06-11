Pablo confiesa por qué NO habría entrado a MasterChef 24/7: todo tiene que ver con el fútbol

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, Pablo, el representa de Guatemala en MasterChef 24/7, le reveló a sus compañeros que en caso de que la selección de su país hubiera clasificado al evento deportivo no hubiera entrado al reality culinario. De acuerdo con el concursante, en ese escenario hubiese tenido la oportunidad de cubrir algunos de los encuetros.