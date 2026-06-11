¡Al estilo MasterChef 24/7! TIPS del Chef Poncho Cadena para usar las cebollas amarilla, blanca y morada sabiamente

Este jueves, la cocina de MasterChef 24/7 contó con la presencia especial del Chef Poncho Cadena , quien impartió una masterclass de salsas, contó anécdotas inéditas de su vida y compartió tips interesantes para usar las cebollas sabiamente a la hora de cocinar... ¡aunque no lo creas, cada una tiene características únicas!

¿Cómo elegir una cebolla para tu platillo de la forma correcta según el Chef Poncho Cadena?

La cebolla es una de las hortalizas más populares en la cocina gracias a que es muy versátil, tiene un intenso sabor característico y, además, cuenta con muchas propiedades nutricionales que la convierten en la mejor opción, ya sea en sopas, ensaladas o la carnita asada.

Sobre este tema, el Chef Poncho Cadena recordó que existen tres tipos de cebolla diferentes: amarilla, blanca y morada , cada una con sabores y aromas únicos que, según su opinión, pueden usarse de la siguiente manera a la hora de prender la estufa:

"A mí me gusta, si voy a saltear o a caramelizar, la cebolla amarilla; si voy a hacer, no sé... una salsa de chipotle o de guajillo (más picosita), así más mexicana, entonces uso cebolla blanca, y la cebolla morada, pa'l mar (pescados, mariscos, ceviches) a full", explicó Cadena.

Esto, aseveró el Chef, debido a que la cebolla amarilla tiene más azúcar, mientras que la cebolla morada es más intensa de sabor y esto complementa muy bien con los platillos del mar como los aguachiles y los ceviches, que requieren de un toque especial de picor.

Como ves, la masterclass de este jueves estuvo llena de tips y curiosidades que, sin duda, te servirán muchísimo a la hora de cocinar para tu familia y amigos... ¡no te pierdas las transmisiones, que las sorpresas están a la orden del día!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?