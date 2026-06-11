¿México o Sudáfrica? ¿Quién tiene la mejor gastronomía? ¡Platillos mundialistas para consentir a tus invitados!

La fiesta mundialista ya empezó! México y Sudáfrica se enfrentaron en la cocina y no creerás las delicias con las que nos deleitamos. Representando la gastronomía del país visitante, Ismael Zhu preparó un estofado de carne con muchas especias; Rahmar presentó una deliciosas chorreadas norteñas. ¿Qué país se adelantará en el marcador?