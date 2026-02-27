Rumbo a MasterChef 24/7: los participantes de MasterChef México que no ganaron y se volvieron entrañables: la monja, Rahmar Villegas y Doña Clarita

Durante las 14 temporadas de MasterChef México varios concursantes han demostrado que el talento, la disciplina, personalidad y autenticidad pueden abrir muchas puertas aunque no hayan ganado el anhelado trofeo y premio económico.

Tal es el caso del chef Rahmar Villegas, Doña Clarita y la Hermana Flor que aunque lucharon por conseguir el codiciado mandil y no lograrlo, sí consiguieron continuar consolidando sus objetivos dentro y fuera de la cocina.

¿Qué ha pasado con Rhamar Villegas después de MasterChef México?

Uno de los perfiles más sólidos es el de Rahamar Villegas, quien destacó dentro de la cocina más famosa de México en 2016 por su propuesta vanguardista, tras su paso por el reality culinario se consolidó como chef especializado en cocina vegana y creador de contenido. Asimismo, ha destacado por ser parte del elenco de Venga la Alegría y Al Extremo, producciones de Tv Azteca.

De igual modo, se ha convertido en referente de la cocina lo cual lo ha llevado a impartir cursos y talleres enfocados en la cocina. En cuanto a redes sociales se mantiene activo compartiendo secretos y recetas para obtener un platillo delicioso.

¿Qué ha sido de Doña Clarita tras su paso de MasterChef México?

Por su parte Doña Clarita quien destacó por mostrar una personalidad alegre, sencilla, tener disciplina, sazón y su distinguido chiflido hicieron que se ganara el cariño del público y aunque no se coronó como la ganadora pudo cumplir su sueño de tener su propio restaurante.

La vida de Doña Clarita dio un giro inesperado cuando se dedicaba a ser enfermera, ya que durante esta etapa decidió entrar al reality para demostrar su amor por la cocina, su constancia y disciplina hicieron que se posicionara como un ejemplo de lucha, la cual le fue compensada más tarde.

Tras el programa, ha participado en eventos gastronómicos, colaboraciones y actividades locales. Al igual que Rahamar Villegas se inclinó por ser generadora de contenido, a través de sus redes sociales comparte recetas caseras que evocan tradición y hogar.

Asimismo, logró poner su propio restaurante Xalapa, Veracruz, “La cocina de Doña Clarita” donde ofrece platillos tradicionales del estado y los cuales son modificados con su toque personal.

¿Qué pasó con la Hermana Flor después de MasterChef México?

En tanto, la Hermana Flor destacó por su serenidad y su cocina con raíces comunitarias, asimismo, su sencillez, picardía y pasión, a más de 10 años de su debut en la cocina más famosa de México sigue apareciendo en programas especiales y de los cuales aún sigue conquistando corazones.

Después del reality, continuó con su labor social, utilizando la cocina como herramienta para apoyar a comunidades.