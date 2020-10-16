Rolando
¡Lo entregarán todo para ganar el codiciado trofeo!
Rolando Garza Sierra.
- Tiene 34 años.
- Es originario de Tamaulipas.
- Es ganadero.
- Sus papás le inculcaron la pasión por cocinar carne.
- Le emociona la experiencia y representar a su Estado.
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Rolando Garza Sierra.
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