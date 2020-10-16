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Rolando

¡Lo entregarán todo para ganar el codiciado trofeo!

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Rolando Garza Sierra.

  • Tiene 34 años.
  • Es originario de Tamaulipas.
  • Es ganadero.
  • Sus papás le inculcaron la pasión por cocinar carne.
  • Le emociona la experiencia y representar a su Estado.

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