⁠Erika Buenfil revela que fue víctima de fraude bancario: “Me vaciaron la cuenta, no recuperé todo”

La actriz mexicana Erika Buenfil sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de fraude bancario que prácticamente le vació todas sus cuentas, lo que generó que perdiera gran parte de sus ahorros.

De acuerdo con sus declaraciones, recientemente había recibido un dinero por lo que acudió a realizar unas compras, sin embargo, previo a pagar decidió revisar su estado bancario, ahí fue cuando notó que el dinero que había recibido ya no estaba disponible, fue ahí cuando se percató del fraude.

"Me voy a comprar unos zapatos y veo en mi cuenta de banco que me acaba de entrar mi dinero, pago mis zapatos y cuando reviso mi estado de cuenta ya estaba en cero", expresó la actriz.

Tras estos hechos, Buenfil pensó que podría tratarse de una clonación de tarjeta, pero después descubrió que realmente el problema se estaba originando desde el banco, pues una persona que trabajaba ahí tenía accesos a sus cuentas.

Asimismo, la actriz explicó que el dinero se fue retirando mediante cargos automáticos vinculados a seguros asociados a sus cuentas, lo que permitió que el fraude pasara sin que nadie lo notara durante algún tiempo.

Una vez que denunció los hechos dijo que recibió ayuda del propio banco por lo que pudo recuperar parte de su dinero. Todos los ahorros que había juntado por años con su trabajo se perdió: "Fue horrible, fue angustiante, se llevaron todo", expresó la actriz.

¿Cómo se realizan las estafas bancarias cómo la que sufrió Erika Buenfil?

Los fraudes bancarios pueden ocurrir de distintas maneras, pero generalmente los delincuentes obtienen acceso a la información financiera de una persona para realizar transferencias o cargos sin su consentimiento.

Entre los métodos más comunes se encuentran; el tener acceso interno a cuentas, aquí alguien que cuenta con la información bancaria realiza movimientos fraudulentos. Asimismo, clonación de tarjetas, cargos automáticos a través de suscripciones o seguros vinculados a cuentas para retirar dinero periódicamente.