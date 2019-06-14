Adrián Herrera | MasterChef - La Revancha

Adrián Herrera, se formó de manera autodidacta. El arte de su cocina se puede disfrutar en el restaurante El Chef Herrera, donde sus creaciones se basan en la cocina mexicana, gracias a su gusto por viajar dentro de la República Mexicana.

Herrera, además de chef, es escritor y escultor, admirador de Edgar Allan Poe y propietario de una muy envidiable biblioteca gastronómica.

Comenzó públicamente abriendo un carrito de tacos llamado El Chef Guevara donde disponía de una gran variedad de guisos por lo que más tarde fundó La Fonda San Francisco y dirigirla durante siete años. Debido a cómo es llamado por sus amigos el mismo ha bautizado el comedor de su restaurante como "El Manicomio".