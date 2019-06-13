Osiris | MasterChef - La Revancha

Osisris, fue uno de los primeros participantes en abandonar la cocina de MasterChef 2018, es por eso que esta temporada vuelve para limpiar su nombre y demostrar que puede llegar más lejos.

Al salir del programa estuvo participando con un grupo en capacitaciones para empresas donde dirigía las dinámicas de cocina y tomó cursos de repostería.

Es por eso que ya no se siente vulnerable y está más seguro de lo que hará dentro de la cocina más famosa de México.

Para Osiris, tener una 2da oportunidad es como volver a nacer. Esta vez entregará cariño y dedicación a cada platillo.