Osiris | MasterChef - La Revancha
¡La clave para ganar será la entrega y sazón en cada platillo que cocine!
Osisris, fue uno de los primeros participantes en abandonar la cocina de MasterChef 2018, es por eso que esta temporada vuelve para limpiar su nombre y demostrar que puede llegar más lejos.
Al salir del programa estuvo participando con un grupo en capacitaciones para empresas donde dirigía las dinámicas de cocina y tomó cursos de repostería.
Es por eso que ya no se siente vulnerable y está más seguro de lo que hará dentro de la cocina más famosa de México.
Para Osiris, tener una 2da oportunidad es como volver a nacer. Esta vez entregará cariño y dedicación a cada platillo.