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Osiris | MasterChef - La Revancha

¡La clave para ganar será la entrega y sazón en cada platillo que cocine!

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

Osisris, fue uno de los primeros participantes en abandonar la cocina de MasterChef 2018, es por eso que esta temporada vuelve para limpiar su nombre y demostrar que puede llegar más lejos.

       

Al salir del programa estuvo participando con un grupo en capacitaciones para empresas donde dirigía las dinámicas de cocina y tomó cursos de repostería.

       

Es por eso que ya no se siente vulnerable y está más seguro de lo que hará dentro de la cocina más famosa de México.

     

Para Osiris, tener una 2da oportunidad es como volver a nacer. Esta vez entregará cariño y dedicación a cada platillo.

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