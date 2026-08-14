"¿Piensa que es mejor que yo?” Michelle analiza por qué Julio la bajó del balcón de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Luego de ganarle a Julio, Michelle se dio un momento para analizar el duelo de esta noche en MasterChef 24/7.
Esta noche en MasterChef 24/7, Michelle y Julio se enfrentaron en un duelo para ver quién se quedaba con el lugar de la cocinera en el balcón. Sin embargo, las cosas no salieron como Julio esperaba, y Michelle logró salvarse. Ante esto, la cocinera analizó por qué el creador de contenido la eligió a ella como contrincante y recordó que nadie debe minimizar a un enemigo.