"¿Piensa que es mejor que yo?” Michelle analiza por qué Julio la bajó del balcón de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche en MasterChef 24/7, Michelle y Julio se enfrentaron en un duelo para ver quién se quedaba con el lugar de la cocinera en el balcón. Sin embargo, las cosas no salieron como Julio esperaba, y Michelle logró salvarse. Ante esto, la cocinera analizó por qué el creador de contenido la eligió a ella como contrincante y recordó que nadie debe minimizar a un enemigo.