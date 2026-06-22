PostShow | Pablo se despide con actitud positiva en MasterChef 24/7

Pablo llegó al PostShow de MasterChef 24/7 con una actitud completamente positiva, demostrando que su paso por la competencia lo dejó satisfecho y agradecido. A pesar de su eliminación, se mostró sonriente y conforme con todo lo que logró dentro de la cocina más famosa de México, destacando su crecimiento, aprendizaje y los momentos vividos junto a sus compañeros. Su salida se convirtió en una despedida tranquila y llena de orgullo, dejando claro que se va con la frente en alto y grandes experiencias que marcaron su camino.