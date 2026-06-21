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Masterchef 24/7 | ¡Se integran dos nuevos cocineros!

La competencia se intensifica con la llegada de dos nuevos participantes que llegan decididos a darlo todo en la cocina más famosa de México.

La cocina más famosa de México vive un nuevo giro inesperado en MasterChef 24/7 con la integración de dos nuevos cocineros al reto. Esta noticia sacude por completo la dinámica de la competencia, ya que los participantes actuales deberán adaptarse rápidamente a nuevas estrategias, personalidades y niveles de exigencia.

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