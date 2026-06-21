MasterChef 24/7 | Pablo deja una huella en la eliminación
Una intensa degustación definió al eliminado de la noche, marcando una despedida llena de emociones en la cocina más famosa de México.
La degustación del reto de eliminación en MasterChef 24/7 dejó un momento muy emotivo con la salida de Pablo, quien pese a su esfuerzo tuvo que abandonar la competencia. Su eliminación dejó una huella en el corazón de muchos de sus compañeros, quienes reconocieron su talento y entrega dentro de la cocina más famosa de México. Aunque sus hornillas se apagaron en el programa, sus sueños y su pasión por la cocina continúan más vivos que nunca, dejando un recuerdo importante en la competencia.