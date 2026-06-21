MasterChef 24/7 | Pablo deja una huella en la eliminación

La degustación del reto de eliminación en MasterChef 24/7 dejó un momento muy emotivo con la salida de Pablo, quien pese a su esfuerzo tuvo que abandonar la competencia. Su eliminación dejó una huella en el corazón de muchos de sus compañeros, quienes reconocieron su talento y entrega dentro de la cocina más famosa de México. Aunque sus hornillas se apagaron en el programa, sus sueños y su pasión por la cocina continúan más vivos que nunca, dejando un recuerdo importante en la competencia.