Descubre QUIÉN es el PRIMER participante CONFIRMADO de MasterChef 24/7 tras la experiencia con TikTok

Después de 24 horas inmersos en el universo de MasterChef 24/7, los 13 creadores de contenido se enfrentaron a las votaciones del público. Y tras toda la emoción que vivieron, finalmente se dio a conocer que Julio Vázquez se convertirá en el primer participante confirmado de la temporada 2026 dentro de la cocina más famosa de México.

Quiénes son los influencers que entraron a MasterChef 2026

Abue Angie Recetas

Mariana Ávila

Susy Mouriz

Julio Vázquez

Liza Báez

Cecia Loaiza

Ale Castellanos

Marlife

Ale Hervi

Axel Armijo

Alee López

Denisse Castillo

Alex Durán

Cuándo se estrena MasterChef 24/7 y cómo verlo

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 arranca oficialmente el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m., a través de la señal de Azteca UNO. Las cámaras de acceso total para este nuevo formato estarán disponibles en la web de Azteca UNO y Disney+. Para seguir el minuto a minutos, puedes sintonizar las redes sociales y sitio web de MasterChef México.