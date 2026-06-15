Chicken, Duggan y recibieron a Ricardo, el quinto eliminado de MasterChef 24/7 en El Otro Lado de Los Realities y habló sobre su estadía
No te pierdas El Otro Lado de los Realities, donde nos acompañó Ricardo, el 5to eliminado.
Este lunes nos visitó en esta edición Ricardo, el quinto eliminado de MasterChef 24/7 en un programa donde se habló de lo exigente que es estar en este tipo de formatos, además de que supimos un poco más de lo que se siente esta increíble experiencia. También hhablamos sobre la polémica entre Daniela, Pablo y su novia.