Revive El Otro Lado de los Realities para hablar sobre lo que se vive dentro el universo de MasterChef 24/7 tras la eliminación de Pablo
Esto es lo que se ha vivido en MasterChef 24/7 tras la eliminación de Pablo y las nuevas llegadas...
¿Pablo le tuvo miedo a Chiken? No te pierdas El Otro Lado de los Realities, donde junto a Chiken repasamos los mejores momentos tras le eliminación de Pablo este domingo. La intensidad ha ido en aumente y hemos visto nuevas caras... ¡No te pierdas MasterChef 24/7!