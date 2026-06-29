Esto es lo que vimos con Chiken en El Otro Lado de los Realities iniciando una nueva semana en MasterChef 24/7
Los días siguen su curso y lejos de bajar la intensidad, la cocina cada vez se pone más intensa y Chiken lo sabe.
Esto es lo que se vivió en El Otro Lado de los Realities tras el domingo de Eliminación que terminó de marcar las estrategias que hemos visto dentro del universo de MasterChef 24/7. Hay quienes aseguran que le darás más seriedad a la competencia... Y por otro lado hay quienes viven días complicados.