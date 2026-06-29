¡Está decepcionado! Fabián no quiere que su ex pierda su patrimonio
Fabián quiere apoyar a su exnovia Andrea y no está dispuesto a permitir que Roberto, papá de Andrea, deje a Andrea sin patrimonio. ¿Cómo podría lograrlo?
Fabián, el exnovio de Andrea, entra a la clínica de emociones para hacer una propuesta y un reclamo. Fabián se siente decepcionado con su suegro por las decisiones que ha tomado con su negocio. ¿Será que Fabián puede hacer algo legalmente para evitar que Andrea pierda el patrimonio que su papá pretende vender?