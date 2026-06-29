Mi hija no quiere que sea feliz | Programa del 29 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Ahora que Roberto quedó viudo, está dispuesto a gozar la vida, pues ya sacrificó mucho por su familia. Sin embargo, Andrea no quiere que su papá se deshaga del negocio que ella también trabajó. Por si fuera poco, Lorena, quien fuera amiga de la mamá de Andrea, comenzó una relación con Roberto y Andrea no está de acuerdo. Mientras la tía de Andrea apoya a Roberto, el exnovio de Andrea hará todo por apoyarla.