¡MasterChef 24/7 te busca! Así puedes convertirte en invitado de lujo en la cocina más famosa de México
La Universidad de MasterChef 24/7 abre la oportunidad para que vivas una experiencia única junto a chefs, conductora y cocineros.
La emoción de MasterChef 24/7 sigue creciendo y ahora los fans tendrán la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable dentro de la cocina más famosa de México. La Universidad de MasterChef 24/7 lanzó una invitación especial para todos aquellos que sueñan con formar parte de este gran proyecto culinario.
Los interesados podrán registrarse para convertirse en posibles invitados de lujo y probar los platillos preparados por los cocineros durante las distintas dinámicas y retos gastronómicos. Además, tendrán la oportunidad de convivir muy de cerca con los Chefs, la conductora.
Sin duda, esta experiencia promete llevar el sazón, la emoción y la pasión por la cocina a otro nivel para todos los seguidores de MasterChef 24/7.