¡MasterChef 24/7 te busca! Así puedes convertirte en invitado de lujo en la cocina más famosa de México

La emoción de MasterChef 24/7 sigue creciendo y ahora los fans tendrán la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable dentro de la cocina más famosa de México. La Universidad de MasterChef 24/7 lanzó una invitación especial para todos aquellos que sueñan con formar parte de este gran proyecto culinario.

Los interesados podrán registrarse para convertirse en posibles invitados de lujo y probar los platillos preparados por los cocineros durante las distintas dinámicas y retos gastronómicos. Además, tendrán la oportunidad de convivir muy de cerca con los Chefs, la conductora.

Sin duda, esta experiencia promete llevar el sazón, la emoción y la pasión por la cocina a otro nivel para todos los seguidores de MasterChef 24/7.