¿Quiénes son los 3 Cocineros que se convierten en Capitanes en MasterChef 24/7 HOY 2 de junio de 2026?

Esta tercera semana de MasterChef 24/7 ha dejado algunas sorpresas y es que este formato exige a los participantes a no confiarse y reinventarse en cada oportunidad que tienen de ir al fuego, pues los Chefs cada vez han ido aumentando la exigencia de lo que día con día se pide.

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Este lunes vimos a Flor llevarse el Pin del Chef, lo que le dará algunas ventajas durante la semana pero en realidad nada está definido durante el reality, pues este 02 de junio conoceremos quiénes son los Capitanes de la tercera semana de MasterChef 24/7, en donde la intensidad cada vez sube más.

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¿Quiénes son los Capitanes de la semana en MasterChef 24/7?

Este martes de Beneficio y Castigo conoceremos a los Cocineros que lograron hacerse de la capitanía, lo cuál les da una gran oportunidad de hacerse de la Salvación y lograr subir al Balcón, además de poder elegir a quiénes subirán con ellos, donde las estrategias y alianzas tomarán un mayor peso dentro del programa.

Ser Capitán de MasterChef es de suma importancia porque el Equipo que llegue a ganar la Batalla tendrá a su líder automáticamente salvado y en un reality donde el mínimo error podría significar la salida de cualquier Cocinero.

¿En dónde ver MasterChef 24/7?

Si bien, hoy veremos en punto de las 8:30 el martes de Beneficio y Castigo, durante el día los Cocineros llevan clases donde ponen a prueba su destreza, se relacionan entre ellos (para bien o para mal) así como algunos Retos Express que les terminan dando algunas ventajas durante los Retos que vemos en televisión, por ello la importancia de ver el 24/7, mismo que puedes seguir a través de Disney+.

De cara a una tercera semana, MasterChef 24/7 podría dar giros inesperados, donde en cada Reto nos hemos llevado grandes sorpresas, pues ningún Cocinero tiene asegurada su estadía en el programa.

