Todo lo que debes saber de Ángel Villamar Carrillo, “Antrax” de MasterChef 24/7

La nueva temporada de MasterChef 24/7 sigue sorprendiendo con los perfiles de sus participantes, y uno de los nombres que más ha llamado la atención en redes sociales es el de Ángel Villamar Carrillo, mejor conocido como “Antrax”. El creador de contenido originario de Orizaba, Veracruz, llega al reality culinario dispuesto a mostrar una faceta distinta a la que millones conocen detrás de las pantallas.

Aunque para muchos espectadores puede parecer un rostro nuevo dentro de la televisión, la realidad es que “Antrax” lleva varios años construyendo una comunidad sólida en internet.

Antrax en MasterChef 24/7|Instagram @yosoyantrax

¿Quién es Ángel Villamar Carrillo “Antrax” de MasterChef 24/7

Ángel Villamar nació el 1 de mayo de 1997 y además de dedicarse a la creación de contenido, cuenta con estudios en Gestión Empresarial por el Instituto Tecnológico de Orizaba. Esa combinación entre disciplina y carisma es justamente una de las cosas que ahora busca reflejar dentro de MasterChef 24/7.

La carrera de “Antrax” comenzó alrededor de 2015, cuando empezó a ganar popularidad dentro del mundo gamer y del entretenimiento digital, convirtiéndose poco a poco en una figura reconocida entre el público joven y los aficionados a los videojuegos. Ha participado en proyectos como Art Attack: Modo Desafío, Rey del Carnaval de Veracruz, además de formar parte de la academia de baile Danxax Studio en Orizaba, Veracruz.

Con un estilo relajado, sentido del humor y una personalidad espontánea, el influencer logró conectar especialmente con la Generación Z, que encontró en él un creador auténtico y cercano. Su contenido en redes sociales lo ayudó a consolidarse dentro del ecosistema digital mexicano, donde los streamers y gamers comenzaron a ocupar un lugar importante en la cultura de internet.

En el caso del influencer veracruzano, su participación promete momentos divertidos, competitividad y mucha autenticidad. Desde el inicio del reality, ha dejado claro que quiere disfrutar la experiencia y darlo todo dentro de la cocina, incluso si ese terreno es completamente distinto al universo gamer donde se hizo famoso.

¿Cómo ver MasterChef 24/7?