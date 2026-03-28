Masterchef México 24/7: ¡Que no se te pase! Guía definitiva para el casting digital de la cocina más famosa de México

MasterChef México, el reality deportivo número uno de la televisión, regresa este 2026, bajo un formato innovador y transmisión 24/7 el cual mantendrá a los fans y a los concursantes conectados en todo momento. Aún estás a tiempo para formar parte de la cocina más famosa del país y aquí te contamos qué pasos debes seguir para enviar tu casting digital.

Ahora lee: Cuéntanos tu historia y forma parte del Casting de MasterChef 24/7

Requisitos oficiales para participar en MasterChef 24/7

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer sobre la convocatoria hasta el momento, cualquier persona puede registrarse siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

De acuerdo con la convocatoria, cualquier persona puede registrarse siempre que cumpla con algunos requisitos básicos:



Ser mayor de edad

Aceptar términos y condiciones del programa

Tener disponibilidad para participar aproximadamente tres meses

Enviar un video de presentación mostrando habilidades culinarias

Toma en cuenta que se ha declarado que no es necesario el ser chef de manera profesional, ya que se busca más la creatividad, la personalidad y, sobre todo, la empatía y pasión por la cocina. También recuerda contar dentro de tu audición de manera emotiva por qué amas la cocina.

Paso a paso para el casting digital de MasterChef 24/7

El primer paso es ingresar al registro en línea

Posteriormente, recuerda ingresar al formulario oficial y completar datos personales como nombre, edad, ciudad y experiencia en cocina.

Completar con información personal

El casting requiere de diversos detalles personales como trayectoria culinaria, redes sociales y motivaciones para participar en el reality. (Toma en cuenta ser emotivo en tus respuestas)

Grabar video de presentación

Es necesario el enviar un video en formato horizontal, el cual tenga una duración aproximada a los 3 minutos, en donde se responda todo lo solicitado, como historia personal, platillos favoritos y razones para entrar al programa. (Recuerda conectar con las emociones).

Aceptar términos del casting

Los aspirantes a la nueva temporada deberán aceptar aspectos como uso de imagen y condiciones específicas como parte del proceso de selección.

¿Qué busca la producción en los aspirantes?

Este nuevo formato está pensado para ser transmisión 24/7, lo que pondrá a prueba no solo la calidad de cocina de los participantes, sino también su personalidad, adaptación a la presión y su capacidad ante la frustración.