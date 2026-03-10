¡CONFIRMADO! Lista de edades para formar parte del casting de Masterchef México 24/7

Este año MasterChef México estrenará un nuevo formato 24/7 donde los participantes serán observados cada minuto que dure el reality, por lo que recientemente se abrió la convocatoria del casting digital para aquellos que amen la cocina y quieran ser parte de MarterChef México 2026 por lo que aquí te dejamos las edades permitidas para poder entrar en esta etapa de selección.

Como lo hemos mencionado anteriormente, este formato está abierto para todas aquellas personas que tengan sazón, personalidad, amor y pasión hacia la cocina, no importa su ocupación o profesión, así como si es estudiante o ama de casa. Sin embargo, una de las dudas más comunes entre los aspirantes que sueñan con demostrar su talento frente a los chefs es si cuentan con la edad necesaria para participar en el casting por eso aquí despejamos esa duda.

Desde el inicio del anuncio de la convocatoria se confirmó que la edad mínima para participar es de 18 años en adelante, lo que significa que cualquier adulto puede registrarse y competir por un mandil de la cocina más famosa de México.

De igual modo, no existe una edad máxima, el casting queda abierto a todos los participantes aún si vienen de diferentes regiones del país. Si quieres saber más información de esta nueva temporada de MasterChef México da clic aquí:

¿Cuáles son las edades comunes entre los aspirantes para el casting de MasterChef México 24//?

18 a 20 años

Es el grupo de las personas más jóvenes, en su mayoría son estudiantes o cocineros que apenas comienzan a desarrollar su pasión hacia la cocina.

21 a 25 años

En este rango de edad hay varios aspirantes con mayor confianza e incluso madures dentro de la cocina, incluso algunos comienzan a experimentar recetas propias.

26 a 30 años

Para quienes forman parte de este rango son concursantes con más práctica culinaria y utilizan las recetas familiares, sin embargo, comienzan a darle su toque hasta transformarla con su propia esencia.

31 a 40 años

Los aspirantes que se encuentran en sus treintas son personas que ya cuentan con una madurez dentro de la cocina y toman de sus experiencias para mejorar platillos tradicionales y darles un toque más reinventado.

41 a 50 años

Regularmente las personas que están dentro de esta edad tienen experiencia y conocimientos dentro de la cocina tradicional y sabores caseros.

Con su amplia trayectoria estos aspirantes regularmente dominan las recetas heredadas entre generaciones y destacan por su carisma.

61 a 70 años

Con su amplia trayectoria estos aspirantes regularmente dominan las recetas heredadas entre generaciones y destacan por su carisma.

71 a 80 años

Sin duda alguno estos participantes que son conocidos como “los abuelitos” o “personas adultas” imponen con su gran trayectoria culinaria y que buscan cumplir su sueño de dominar la cocina.

81 a 90 años

Aunque son personas que raramente se encuentran dentro del reality, hay quienes aún conservan la energía y creatividad para demostrar que el talento no tiene límites.

90 años y más

Un rango de edad poco frecuente, pero el espíritu del programa demuestra que la cocina puede reunir a todas las generaciones para intercambiar sabores, recetas y opiniones.