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¿Limaron asperezas? Lancer invita a su podcast a Antrax y a Jazmín donde hablaron sobre temas sensibles dentro del universo de MasterChef 24/7

Una charla sincera entre Lancer y Flor dejó al descubierto momentos personales dentro de la competencia.

El podcast de Lancer fue el espacio para una conversación abierta junto a Antrax y Jazmín sobre el universo de MasterChef 24/7. Ambos abordaron temas sensibles y compartieron sus reflexiones sobre lo que han vivido durante la competencia, dejando ver un lado más personal fuera de los retos en la cocina.

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