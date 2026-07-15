¿Limaron asperezas? Lancer invita a su podcast a Antrax y a Jazmín donde hablaron sobre temas sensibles dentro del universo de MasterChef 24/7
Una charla sincera entre Lancer y Flor dejó al descubierto momentos personales dentro de la competencia.
El podcast de Lancer fue el espacio para una conversación abierta junto a Antrax y Jazmín sobre el universo de MasterChef 24/7. Ambos abordaron temas sensibles y compartieron sus reflexiones sobre lo que han vivido durante la competencia, dejando ver un lado más personal fuera de los retos en la cocina.