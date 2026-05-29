“Tan gordo que me caías": Carmen lanza fuerte confesión a este cocinero de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las confesiones no paran dentro del Mundo MasterChef 24/7 y cada vez se vuelven más intensas.
No cabe duda que el chismecito sigue aumentando de nivel dentro del Mundo MasterChef 24/7, pues entre más confianza se tienen los cocineros del reality, más verdades han salido a la luz. En esta ocasión, Carmen volvió a liberar una verdad incómoda respecto a lo que en un inicio opinaba de Ricardo. Esto fue todo lo que le dijo.