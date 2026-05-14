Así recordó Cositas su paso por MasterChef México

La maestra de manualidades Alma Gómez Fuentes, conocida por muchos como Cositas, participó en MasterChef Celebrity México 2023, y ahora que la nueva temporada está por estrenarse recordó su paso por la cocina más famosa de México y describió la experiencia como algo muy especial.

A través de su cuenta de Instagram (@cositasoficial_) compartió el video de una entrevista previa, en la que aseguró sentirse feliz por formar parte del proyecto, además se confesó fan del reality de cocina. La famosa maestra también explicó que se encontraba lista para aprender, pero, sobre todo, divertirse.

Cositas recuerda cómo fue participar en MasterChef: "Inolvidable"

"Cositas" acompañó el clip con la frase: "Faltan pocos días para MasterChef 24/7. Qué emoción…!!! Increíble que hace tres años empezara para mí esa experiencia inolvidable". Así, la querida y famosa maestra recordó la experiencia en el reality que estrenará su nueva temporada el próximo domingo.

La concursante admitió que, a pesar de ser una seguidora fiel del programa, inicialmente dudaba en participar debido al alto nivel de exigencia de los retos culinarios. Durante su paso por el reality de cocina destacó por su actitud positiva, disciplina y cercanía con sus compañeros. Aunque no era una cocinera profesional, logró avanzar varias semanas y sorprendió a los jueces en distintos retos gracias a su esfuerzo y dedicación.

Su participación acabó en agosto de 2023, cuando se convirtió en la eliminada número 13 de la edición. Esa temporada concluyó el 10 de septiembre, en la que resultó ganadora a la reina de belleza Irma Miranda, mientras que el exfutbolista Francisco Palencia y el actor y cantante Eduardo Capetillo Gaytán quedaron como finalistas

Recordemos que en la tercera temporada de MasterChef Celebrity México Claudia Lizaldi se integró como presentadora; además, regresó como jurado Adrián Herrera y se integraron Zahie Téllez y Alfonso "Poncho" Cadena como parte de los chefs jueces.

Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.