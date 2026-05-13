Cuándo entrarán los 14 influencers a MasterChef 24/7 para vivir el reto TikTok

Antes de que comience MasterChef 24/7, 14 creadores de contenido entrarán por un día completo a la cocina más famosa de México para vivir una experiencia única. El reto en colaboración con TikTok le permitirá a uno de los influencers convertirse en cocinero para competir por llegar a la final del reality, esto gracias al voto del público.

Los nombres de los influencers fueron revelados en días anteriores. Desde sus cuentas de redes sociales ya han pedido a sus millones de seguidores que los apoyen, ya que gracias a las votaciones, uno de ellos se quedará para formar parte de los concursantes del reality culinario que tendrá una nueva edición. Gracias al nuevo formato, el público podrá ver a los cocineros las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

La competencia de cocina regresa en este 2026

Quiénes son y cuándo entrarán a MasterChef 24/7 los 14 creadores de contenido

Este jueves 14 de mayo será el día en que los creadores de contenido entren a las instalaciones del Mundo de MasterChef 24/7, en donde permanecerán hasta el siguiente día (15 de mayo). Durante esas 24 horas, vivirán una experiencia similar a la de los cocineros seleccionados previamente en un casting.

Los 14 influencers elegidos para el reto de MasterChef México y TikTok son:



La Abue Angie

Mauricio Riveroll

Alex Duran

Denisse Castillo

Alee López

Axel Armijo

Ale Hervi

Marlife

Ale Castellanos

Cecia Loaiza

Liza Baez

Julio Vázquez

Susy Mouriz

Mariana Ávila

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Las votaciones se realizarán en la cuenta oficial del programa en TikTok (@masterchefmx). También podrás conocer detalles en la app de Azteca UNO y el sitio oficial de MasterChef México.

El influencer seleccionado por el público ganará un lugar en la competencia y al igual que los cocineros elegidos por casting, deberá demostrar sus habilidades culinarias para permanecer y llegar hasta la final del reality de cocina.

MasterChef México 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO. Mientras que los detalles más importantes se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial.