Quién será el primer participante confirmado de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 llegará el próximo domingo 17 de mayo con una nueva edición, y algo que todos los fans quieren saber es quién será el primer participante confirmado para la competencia. Aquí te contamos cada detalle para que no te pierdas las transmisiones previas al gran estreno.

Esta temporada será una de las más innovadoras del reality de cocina, debido a que, por primera vez, los integrantes elegidos previamente en un casting serán monitoreados durante todo el día y recibirán clases de chefs especializados, quienes los ayudarán a mejorar sus habilidades culinarias.

Así será elegido uno de los participantes de MasterChef 2026

Este jueves 14 de mayo, un grupo de creadores de contenido serán parte de un reto especial entre Masterchef 2026 y TikTok. Los 14 influencers elegidos estarán en las instalaciones por un día completo y participarán en diversas actividades que se podrán seguir por la red social. El desafío terminará el viernes.

A través de la cuenta oficial de MasterChef en TikTok (@masterchefmx), cada uno de los influencers intentará conseguir la mayor cantidad de votos y el público seleccionará a quien se quede con el triunfo.

Cómo será confirmado el primer participante de MasterChef 24/7

La votación se abrirá en el sitio oficial de Masterchef. El público podrá darle su apoyo a su creador favorito y decidir quién se queda con el triunfo. Así, el ganador del reto con TikTok se convertirá en el primer participante confirmado de MasterChef 24/7.

Todos los creadores de contenido que participarán en el desafío cuentan con millones de seguidores y grandes comunidades de fans, pero solo uno será seleccionado. El influencer se unirá a los integrantes que previamente fueron elegidos en un casting nacional, y cuyas identidades se revelarán próximamente.

Quiénes son los 14 creadores de contenido que entrarán al Mundo de MasterChef24/7

Los 14 influencers elegidos para el reto de MasterChef México y TikTok son:



La Abue Angie

Mauricio Riveroll

Alex Duran

Denisse Castillo

Alee López

Axel Armijo

Ale Hervi

Marlife

Ale Castellanos

Cecia Loaiza

Liza Baez

Julio Vázquez

Susy Mouriz

Mariana Ávila

Así que si quieres que alguna de estas personalidades se quede en el reality de cocina más famoso de México, deberás seguir la transmisión en TikTok y votar, ya que solo una contará con la oportunidad de convertirse en cocinero de MasterChef 24/7.

Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.

