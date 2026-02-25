¿Quieres entrar a MasterChef 2026? Estos son los requisitos que debes cumplir

Este 2026 la cocina más famosa de México se prepara para una edición más, la cual promete revolucionar el formato al que nos había conquistado, pues este año será 24/7 esto quiere decir que ahora nuestros participantes serán observados por el público las 24 horas del día, donde tendrán experiencias que los harán llegar cada fin de semana con las herramientas necesarias para demostrar su pasión por la cocina.

Previo a su gran estreno MasterChef 24/7 anda en búsqueda de quienes serán los próximos cocineros y tú podrías ser uno de ellos, solo necesitas como base principal demostrar tu pasión a la hora de cocinar, sazón, amor a la cocina y hasta tu entendimiento por mezclar sabores. Asimismo, deberás cumplir con una serie de requisitos para poder ser considerado.

¿Qué requisitos se necesitan para entrar a MasterChef 2026?

Si quieres formar parte de este reality culinario debes consideras que para esta edición cualquier persona puede aplicar al casting, no importa la edad que tengan siempre y cuando sea mayor de edad (más de 18 años), la profesión u ocupación a la que se dediquen, así como género o si es estudiante o ama de casa. También el aspirante deberá de radicar en algún estado del país.

Una vez que te hayas decidido, entra a la siguiente liga dando clic aquí donde te direccionará a un formulario donde deberás incluir datos personales y aceptar que el equipo de producción de MasterChef está autorizado a conocer más de ti.

¿Qué información viene en el formulario para ser parte de MasterChef México 24/7 2026?

Nombre completo

Edad

Número de Celular

Correo electrónico

Estado donde habitas actualmente

Ciudad donde habitas actualmente

Ocupación

Si has participado en otro programa de televisión y cuál si tu respuesta es sí

Dar a conocer tus redes sociales

Asimismo, deberás grabar un video en horizontal de 3 minutos como máximo respondiendo al menos 7 preguntas que se te darán a conocer en el llenado de tu formulario, este proceso te llevará a realizar tu Casting Digital, por tal motivo muéstrate como tal eres.

Debido a que es un formato 24 horas también deberás considerar que en caso de ser seleccionado deberás pausar tu vida habitual por lo menos 3 meses.

