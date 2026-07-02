Resumen del martes 1 de julio: Una intensa batalla por equipos

El miércoles se vivió una intensa batalla por equipos en la cocina más famosa de México. Los participantes tuvieron que demostrar su técnica, trabajo en equipo y sazón al preparar platillos para comensales, quienes fueron los encargados de evaluar cada propuesta. La presión, la estrategia y el talento marcaron una jornada decisiva en MasterChef 24/7.

