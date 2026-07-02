Resumen del martes 1 de julio: Una intensa batalla por equipos
Los cocineros enfrentaron uno de los retos más exigentes al cocinar para comensales y demostrar quién tiene el mejor sazón.
El miércoles se vivió una intensa batalla por equipos en la cocina más famosa de México. Los participantes tuvieron que demostrar su técnica, trabajo en equipo y sazón al preparar platillos para comensales, quienes fueron los encargados de evaluar cada propuesta. La presión, la estrategia y el talento marcaron una jornada decisiva en MasterChef 24/7.