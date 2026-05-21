¡Taquito de ojo! Emmanuel Chiang se pasea en toalla y presume six-pack en MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 sin duda nos ha regalado prácticamente de todo en muy pocos día: momentos de tensión, risas, accidentes y por supuesto, ¡taco de ojo! Pues Emmanuel Chiang no ha titubeado en presumir su trabajado abdomen frente al resto de sus compañeros.

Previo al programa de este miércoles 20 de mayo, los habitantes del Mundo MasterChef 24/7 se alistaban para aparecer en la cocina más famosa de México esta noche, y fue justo durante este momento que Emmanuel apareció a cuadro en la transmisión en vivo 24/7 con solo una toalla anudada en la cintura, lo que dejó ver su trabajado abdomen y brazos bien tonificados.

Aunque el resto de sus compañeras y compañeros lo tomó con naturalidad, Jazmin e Ixdit no dejaron pasar la oportunidad de resaltar “el power que le mete” Emmanuel Chiang al cuidado de su cabello, incluso hubo risas por parte de las competidoras: “ni nosotras”. El momento se convirtió en un rato divertido que sin duda sigue alimentando la fraternidad y la convivencia dentro del Mundo MasterChef 24/7.

¿Quién es Emmanuel Chiang de MasterChef 24/7?

El concursante de MasterChef nació en la Ciudad de México el 18 de enero de 1994, Emmanuel Chiang tiene 32 años y ahora busca conquistar una nueva faceta dentro de MasterChef 24/7, mostrando cómo se desenvuelve lejos de las competencias deportivas y dentro de la cocina.

Se trata de un influencer fitness y emprendedor mexicano que ya contaba con una comunidad sólida en redes sociales gracias al contenido relacionado con ejercicio, entrenamiento funcional y estilo de vida saludable que comparte constantemente con sus seguidores.