Tras severas faltas de indisciplina, los “Maestros del fuego” le ponen ultimátum a los cocineros

Luego de una intensa batalla por equipos, los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una sorpresa; sin embargo, no fue muy positiva, pues fueron testigos de un fuerte mensaje de parte de sus mentores Édgar Núñez e Isabel Carvajal. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo contamos a continuación.

Édgar Núñez e Isabel Carvajal lanzan advertencia a los cocineros

Tras los 60 minutos que tuvieron los cocineros para preparar sus propuestas gastronómicas y servírselas a los 33 comensales que visitaron la cocina más famosa de México, Claudia Lizaldi les compartió que verían un mensaje y les pidió que prestaran atención.

Édgar Núñez e Isabel Carvajal aparecieron en cámara para advertirles a los cocineros que ya no pasarán por alto las faltas de indisciplina que han cometido durante las clases, como el hecho de que lleguen tarde, no usen sus uniformes o no tengan su cabello peinado apropiadamente.

Los exigentes "Maestros del fuego" advirtieron que, a consideración de todos los mentores, le otorgarán automáticamente el delantal negro a quienes consideren que no respeten las reglas al interior de MasterChef 24/7 y que les tiene sin cuidado el número de participantes que estén en riesgo de salir del reality show en el reto de eliminación.

¿Será que los cocineros aprenderán la lección ante la amenaza de sus maestros?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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