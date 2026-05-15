¡Ya no hay toallas! Los creadores de contenido en MasterChef 24/7 vivieron un momento inesperado
A los influencers que entraron a MasterChef 24/7 les costó trabajo despertarse y mientras se alistaban, se dieron cuenta de un incidente en el baño.
Los 13 creadores de contenido que entraron a MasterChef 24/7 vivieron de todo durante su primera noche y hasta hicieron una pijamada con cocina y chismecito. Así que por la mañana tuvieron que enfrentarse a la desvelada, hubo un participante que se negaba a bañarse y terminaron en una “batalla” por las regaderas cuando se dieron cuenta de que ya no había suficientes toallas. Entérate de TODO.