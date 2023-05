La final de Exatlón All Star está a la vuelta de la esquina y los atletas apuntan a seguir en competencia hasta alcanzar el trofeo de campeón, que al igual que en la primera edición solo será para un participante.

Atletas juegan por la ventaja en Exatlón All Star.

Hablar de un favorito porque los 9 atletas que quedan en las tierras y playas más demandantes de la televisión se han entregado en cuerpo y alma, entre ellos, Mati Álvarez.

La gran campeona de la marca ha destacado en la actual temporada, ya que posee cuatro medallas doradas y tres playera del mismo color, con lo que se perfila a pelear por el título; sin embargo, sus últimas declaraciones han causado preocupación entre sus fans.

“Muchos sentimientos me han llegado esta semana. Me siento bien en el juego, lo que no siento bien es mi corazón”, dijo Terminator al borde del llanto.

Te puede interesar: Exatlón All Star: ¿Quién gana la Supervivencia este viernes 5 de mayo?

¿A qué hora ver Exatlón All Star EN VIVO?

No te pierdas Exatlón All Star de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20 horas por la señal de Azteca UNO y la App TV Azteca En Vivo.