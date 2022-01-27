FOTOS | Mau y Ricky llegarán a La Voz Kids con sed de revancha.

Los hermanos Mau y Ricky Montaner, hijos del famoso cantante Ricardo Montaner y hermanos de Evaluna, fueron nuevamente elegidos para conformar el panel de jueces en La Voz Kids 2022.

El famoso dueto de venezolanos, quienes estuvieron en la pasada edición 2021 junto a Belinda, Maria José y Camilo, regresa con sed de revancha en busca de lograr encontrar al pequeño más talentoso y para conseguirlo deberán emplear los dotes artísticos que los han colocado como de los más grandes exponentes del género urbano y que los ha llevado a nominaciones en los Latin Grammy en la categoría de Mejor Artista Nuevo y Mejor canción del año.

Mau y Ricky llegan a las pantallas de Tv Azteca dispuestos a contagiar con su energía y talento a los niños que le imprimirán alegría, emoción y mucha dulzura a sus interpretaciones con las que tratarán de cautivar a los jueces.

