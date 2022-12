Mauricio Castillo defiende a Yordi tras comentarios de Sasha Sokol.

Yordi Rosado generó gran controversia en los últimos días luego de una entrevista que le concedió a Adela Micha, misma en la que salió a colación la charla que tuvo este año en su canal de YouTube con el productor de televisión Luis de Llano, quien tuvo una relación sentimental con Sasha Sokol cuando ésta era menor de edad. Posteriormente, la exTimbiriche arremetió contra Rosado y Mauricio Castillo salió en su defensa.

¿Flor Amargo apoya la decisión que Sasha Sokol tomó por levantar la voz?

Yordi aseguró que le faltó experiencia, pero Sasha le respondió en redes sociales con un hilo de comentarios en los que aseguró que no le faltó experiencia sino “empatía”. ” Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta antes de lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? Y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”.

También te puede interesar:Sasha Sokol responde a Yordi tras entrevista a Luis de Llano.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde: ‘¿Ah, solo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron enamorados?”, añadió junto a un fragmento de la entrevista.

Así mismo, Sasha Sokol aseguró que Yordi lo único que buscó con esta entrevista fue tener mayor audiencia, pero jamás pensó en ella como víctima, por lo que no tuvo empatía. “Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa. No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú no la tuviste”, finalizó.

¿Qué dijo Mauricio Castillo sobre los comentarios de Sasha Sokol? Mauricio Castillo salió en defensa de su excompañero de programa después de las críticas que recibió por parte de la exTimbiriche por la entrevista que le hizo al productor Luis de Llano hace meses y en la que abordaron el polémico romance entre ambos.

“No tiene ninguna obligación Yordi de ser “empático” como dice, con todo respeto para Sasha, en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano, hablando específicamente de eso. El problema yo creo, se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha, el problema no es Yordi, él hace su trabajo tan bien que logra que estas declaraciones se conviertan en una cosa incendiaria y que rompan lo imperfecto”, aseguró.

También te puede interesar: Sasha Sokol exige disculpa e indemnización de Luis de Llano

“¿De qué sirve bajar el video? Ya todo el mundo se enteró de lo que dijo Luis de Llano y seguramente, aunque lo baje él debe tener quién sabe cuántas reproducciones”, añadió.