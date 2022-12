Sasha Sokol responde a Yordi tras entrevista a Luis de Llano.

Nueve meses han pasado desde que Yordi Rosado publicó en su canal de YouTube la entrevista que le realizó a Luis de Llano, en donde se tocó la relación amorosa que sostuvo el productor de televisión con Sasha Sokol cuando ésta era menor de edad.

¿Flor Amargo apoya la decisión que Sasha Sokol tomó por levantar la voz?

Sin embargo, el tema volvió a salir a flote después de que el conductor le concediera una entrevista a Adela Micha, en donde aseguró que le faltó experiencia cuando entrevistó a Luis de Llano, por lo que Sasha Sokol no se guardó nada y así le respondió a Yordi.

¿Qué dijo Sasha Sokol? La cantante de 52 años se mantiene a la espera de que el productor televisivo se disculpe por lo sucedido, pero también aprovechó para responderle a Rosado que “no te faltó experiencia, te faltó empatía”, esto a través de un hilo de comentarios en Twitter.

“Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta antes de lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? Y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, añadió en sus redes.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde: ‘¿Ah, solo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?’”, escribió junto a un fragmento de dicha entrevista.





La exintegrante de Timbiriche dijo que lo que Yordi buscaba con esta entrevista era tener mayor audiencia, pero jamás pensó en ella como víctima, por lo que aseveró que el conductor no tuvo empatía.

“Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa. No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mi hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”, finalizó.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y estos fueron solo algunos: “Crucificas a Yordi por llevar una conversación “amena”, pero el señor ese qué pe....? Dónde está el reclamo para él? Yordi no hizo absolutamente NADA”, “Tiene la responsabilidad de ser imparcial”, “Me asombra ver tantos por aquí juzgándote, que si tú, que si tus papás, que si Yordi qué? No entienden que tú eras menor, a ese tipo ya ni deberían entrevistarlo, pin... sociedad machista”.