Mayeli Alonso responde a los que la acusan de peleonera y escandalosa.

Desde su matrimonio con Lupillo Rivera, mejor conocido como ‘El Toro del Corrido’, Mayeli Alonso se ha caracterizado por mostrar que es una mujer de carácter fuerte, aguerrida y que no se deja amedrentar por nadie.

En exclusiva para Ventaneando, Alonso se defendió de quienes la han tachado de agresiva y polémica. “Sí, en realidad eso es lo que soy, pero no vayas a pensar que me la vivo peleando con todo el mundo, al contrario, soy una persona muy pacífica, pero cuando hay algo que me molesta mucho no puedo quedarme callada”.

“Me gusta siempre expresarme. La mayoría de las veces que yo tengo un problema con alguien es porque se meten con tus hijos o con tus papás, o algo que no es fácil de tolerarse”, añadió Mayeli Alonso a los micrófonos de Ventaneando mientras se encontraba en un evento.

Te puede interesar: ENTÉRATE EN FOTOS | Quién es Mayeli Alonso, la exesposa del cantante mexicano Lupillo Rivera.

¿Cómo se siente de participar en un reality show? Mayeli Alonso dijo sentirse contenta por la aceptación que ha tenido la segunda temporada del reality donde actualmente participa y donde comparte créditos con Kimberly Flores, Sandra Vidal y Mariana González, pareja de Vicente Fernández Jr.

“Para mí es como algo muy increíble que a la gente le encante tanto mi persona, en realidad es el trabajo que hago y estoy bien feliz porque va súper bien el programa y pues una locura total acá en México”, añadió.

¿Tiene amigas al interior del polémico reality show?

La esposa de Lupillo Rivera declaró que sí tiene amigas al interior del controvertido reality show y se lleva bien con algunas, pero no todas son sus mejores amigas.

“Tengo amigas, claro. Me llevo bien con algunas del show, no (somos) mejores amigas. A Kimberly sí le tengo como un aprecio especial, pero todo bien con todas”, aseveró.

Cuando le preguntaron si se llevaba bien con Mariana González, la actual prometida de Vicente Fernández Jr., Mayeli Alonso dijo entre risas que “la tengo aquí atrás, obvio te voy a decir que sí”.