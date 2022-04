¿Megan Fox bebe la sangre de su novio por amor?

Megan Fox y Machine Gun Kelly son una de las parejas del espectáculo más consolidadas hasta el momento; sin embargo, recientemente han dado de qué hablar debido a algunos ritos o prácticas poco comunes, por ejemplo, beben su sangre para sellar así sellar su compromiso. ¿Lo harías?

La actriz de 35 años de edad declaró que tanto ella como su prometido beben la sangre del otro con “fines rituales”, no obstante, dejó en claro que únicamente es una práctica que realizan de “vez en cuando”. Cabe recordar que el vínculo entre ambos parece haber tocado la cima luego de la confirmación de que habrá boda próximamente.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor al que enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requería de nosotros, pero embriagados de amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de haber reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las visas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dijo que sí... y luego bebimos la sangre del otro”, publico la actriz.

Megan Fox confirma que bebe su sangre

Como si se tratase de una película de vampiros, Megan Fox confirmó a la revista Glamour UK que realmente han bebido su propia sangre en más de una ocasión y como una práctica que hacen para sellar su compromiso.

“Unas pocas gotas, pero sí, en ocasiones consumimos la sangre del otro con fines rituales... él es mucho más desordenado, frenético y caótico. Está dispuesto a simplemente abrirse el pecho con vidrios rotos y decir: ‘Toma mi alma’”, dijo Fox.

Con humor, la actriz dijo: “Supongo que beber la sangre del otro podría engañar a la gente o la gente nos imagina con copas y somos como Juego de Tronos, bebiendo sangre del otro”, añadió. “Se hace por una razón y se controla, es como: Vamos a derramar una gota de sangre y cada uno las bebe”.

Sin embargo, beber la sangre del otro no el único gusto extraño de la pareja conformada por Megan Fox y Machine Gun Kelly, ya que también gustan de la lectura del tarot, el desciframiento de elementos y mensajes de astrología, sin mencionar los rituales que llevan a cabo durante las lunas nuevas o lunas llenas.