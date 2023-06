¿Cuáles son las mejores canciones de BTS en sus 10 años de carrera?

En la industria musical, pocos grupos han logrado alcanzar el nivel de éxito y reconocimiento mundial que BTS ha obtenido a lo largo de su carrera. Desde su debut, estos talentosos artistas surcoreanos han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo, rompiendo barreras culturales y lingüísticas con su música.

¿Cuándo inició BTS?

Cabe destacar que fue el 13 de junio del 2013 cuando los idols hicieron su debut, sin imaginar que llegarían muy lejos y, aunque en México todavía no es su aniversario, en Corea del Sur, ya están celebrando. Por tal razón, los Army, nombre que reciben los fans de la agrupación, han comenzado a compartir en redes sociales imágenes, videos y mensajes para felicitar al grupo.

¿Cuáles son los mejores hits de BTS?

BTS es un grupo de siete miembros, compuesto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Su música abarca una amplia gama de géneros, que van desde el pop y hasta el hip-hop. Han demostrado una capacidad excepcional para crear canciones con letras que tienen un significado profundo, lo que ha sido clave para su éxito masivo en todo el mundo.

Y en el marco de su décimo aniversario, a continuación te presentamos las canciones que han llevado a BTS a coronarse como la banda más famosa de k-pop.

Las mejores canciones de BTS:

Uno de los mayores hits de BTS es “DNA”, lanzada en 2017 como parte de su álbum “Love Yourself: Her”. Esta canción fue un gran éxito a nivel internacional, alcanzando los primeros lugares en varias listas de popularidad.

Otro éxito notable es “Blood Sweat & Tears”, lanzada en 2016 en su álbum “Wings”. La canción obtuvo múltiples premios y fue un punto de inflexión en la carrera de la banda, solidificando su posición como uno de los grupos más influyentes de la industria.

No se puede hablar de los mayores hits de BTS sin mencionar “Dope”. Lanzada en 2015 como parte de su álbum “The Most Beautiful Moment in Life, Part 1", esta canción marcó un antes y un después en su carrera.

Es importante mencionar que el éxito de BTS no solo se limita a la música, también se ha convertido en una fuerza cultural y social. Han utilizado su plataforma para abordar temas importantes como la salud mental y la lucha contra la discriminación.

