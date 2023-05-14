MasterChef Celebrity 2023: Estos fueron los mejores memes del estreno.

La cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity, está a punto de comenzar una nueva temporada llena de emociones y sorpresas. En esta ocasión, los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, tendrán la difícil tarea de elegir al mejor chef entre 20 famosos que se disputarán el título.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: Conoce a la conductora y los jueces de la nueva temporada.

La competencia promete ser reñida, ya que los participantes han asegurado que tienen una gran habilidad en la cocina y un talento culinario. Sin embargo, sólo uno de ellos podrá alzarse con el triunfo.

Pero no todo será fácil para los jueces. A medida que avancen las pruebas, tendrán que tomar decisiones difíciles, como la de eliminar a uno de los competidores.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2023?

Los 20 famosos competidores tendrán que demostrar su habilidad en cada una de las pruebas a las que se enfrenten. Desde cocinar con ingredientes desconocidos, hasta muy conocidos, cada reto será un desafío que pondrá a prueba su creatividad y destreza culinaria.



Poncho de Nigris.

Alejandro Lukini.

Fabiola Campomanes.

Eduardo Capetillo Gaytán.

Pedro Prieto.

Ana Patricia Rojo.

Jorge ‘El Travieso’ Arce.

Lis Vega.

Jimena Longoria.

El Padre José de Jesús Aguilar.

Ivonne Montero.

Emir Pabón.

Irma Miranda.

Cositas.

El Cibernético.

Gabriela Goldsmith.

Francisco Palencia.

Romina Marcos.

Mónica Dionne.

Manu NNa.

¿Quién es la conductora de MasterChef Celebrity 2023?

La conducción de MasterChef Celebrity 2023 se encontrará a cargo de Claudia Lizaldi, una exitosa comunicóloga que comenzó su carrera en 1998, por lo que más de 25 años la respaldan al frente de las cámaras.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Claudia Lizaldi?, la conductora de la nueva temporada.

¿A qué hora y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

No te pierdas el estreno este domingo 14 de mayo en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

¿Cuáles fueron los mejores de la noche?

La participación de las celebridades en la cocina de MasterChef Celebrity, ha dejado a los fans con la boca abierta, por lo que las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar con divertidos memes.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: Ver en vivo el programa de este 14 de mayo.

Yo viendo como mi Lukini se me va a ir en el primer capítulo 😔 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Rkanh9IQBA — Meow (@MeowGio) May 15, 2023

No mms, yo estaba feliz de volver a ver a lukini en tv, y es el primer eliminado. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/aQo7ADWDDW — ✨ʟɪᴢ💤✨ (@_lizCR) May 15, 2023

#MasterChefCelebrity yo cuando Lukini dijo "lo imposible solo cuesta un poco más" pic.twitter.com/0lV4AlcEOh — Jorge Herrera (@armanyadalberto) May 15, 2023