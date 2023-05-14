MasterChef Celebrity 2023: Estos fueron los mejores memes del estreno.
El público espera con ansias el inicio de MasterChef Celebrity 2023, temporada que promete estar llena de muchas emociones y retos para los famosos.
La cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity, está a punto de comenzar una nueva temporada llena de emociones y sorpresas. En esta ocasión, los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, tendrán la difícil tarea de elegir al mejor chef entre 20 famosos que se disputarán el título.
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La competencia promete ser reñida, ya que los participantes han asegurado que tienen una gran habilidad en la cocina y un talento culinario. Sin embargo, sólo uno de ellos podrá alzarse con el triunfo.
Pero no todo será fácil para los jueces. A medida que avancen las pruebas, tendrán que tomar decisiones difíciles, como la de eliminar a uno de los competidores.
¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2023?
Los 20 famosos competidores tendrán que demostrar su habilidad en cada una de las pruebas a las que se enfrenten. Desde cocinar con ingredientes desconocidos, hasta muy conocidos, cada reto será un desafío que pondrá a prueba su creatividad y destreza culinaria.
- Poncho de Nigris.
- Alejandro Lukini.
- Fabiola Campomanes.
- Eduardo Capetillo Gaytán.
- Pedro Prieto.
- Ana Patricia Rojo.
- Jorge ‘El Travieso’ Arce.
- Lis Vega.
- Jimena Longoria.
- El Padre José de Jesús Aguilar.
- Ivonne Montero.
- Emir Pabón.
- Irma Miranda.
- Cositas.
- El Cibernético.
- Gabriela Goldsmith.
- Francisco Palencia.
- Romina Marcos.
- Mónica Dionne.
- Manu NNa.
¿Quién es la conductora de MasterChef Celebrity 2023?
La conducción de MasterChef Celebrity 2023 se encontrará a cargo de Claudia Lizaldi, una exitosa comunicóloga que comenzó su carrera en 1998, por lo que más de 25 años la respaldan al frente de las cámaras.
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¿A qué hora y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?
No te pierdas el estreno este domingo 14 de mayo en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.
¿Cuáles fueron los mejores de la noche?
La participación de las celebridades en la cocina de MasterChef Celebrity, ha dejado a los fans con la boca abierta, por lo que las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar con divertidos memes.
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Hoy perdimos los Lukini lovers 😩 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/UG9AplKMdZ— gigi (@gigxgirli) May 15, 2023
Yo viendo como mi Lukini se me va a ir en el primer capítulo 😔 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Rkanh9IQBA— Meow (@MeowGio) May 15, 2023
No mms, yo estaba feliz de volver a ver a lukini en tv, y es el primer eliminado. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/aQo7ADWDDW— ✨ʟɪᴢ💤✨ (@_lizCR) May 15, 2023
#MasterChefCelebrity yo cuando Lukini dijo "lo imposible solo cuesta un poco más" pic.twitter.com/0lV4AlcEOh— Jorge Herrera (@armanyadalberto) May 15, 2023
- Claudia Lizaldi: "El primer reto de la temporada comienza ahora y deberán cocinar para todos nuestros invitados".— La Cucharada México (@lacucharada_mex) May 15, 2023
- Las celebridades:#MasterChefCelebrity#MasterChefMx pic.twitter.com/BgbFAudjNb