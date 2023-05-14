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MasterChef Celebrity 2023: Estos fueron los mejores memes del estreno.

El público espera con ansias el inicio de MasterChef Celebrity 2023, temporada que promete estar llena de muchas emociones y retos para los famosos.

MasterChef Celebrity 2023: Los memes no faltan en la cocina más famosa de México.

Escrito por: Luis Antonio Ortega Reynoso | Marktube

La cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity, está a punto de comenzar una nueva temporada llena de emociones y sorpresas. En esta ocasión, los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, tendrán la difícil tarea de elegir al mejor chef entre 20 famosos que se disputarán el título.

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La competencia promete ser reñida, ya que los participantes han asegurado que tienen una gran habilidad en la cocina y un talento culinario. Sin embargo, sólo uno de ellos podrá alzarse con el triunfo.

Pero no todo será fácil para los jueces. A medida que avancen las pruebas, tendrán que tomar decisiones difíciles, como la de eliminar a uno de los competidores.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2023?

Los 20 famosos competidores tendrán que demostrar su habilidad en cada una de las pruebas a las que se enfrenten. Desde cocinar con ingredientes desconocidos, hasta muy conocidos, cada reto será un desafío que pondrá a prueba su creatividad y destreza culinaria.

  • Poncho de Nigris.
  • Alejandro Lukini.
  • Fabiola Campomanes.
  • Eduardo Capetillo Gaytán.
  • Pedro Prieto.
  • Ana Patricia Rojo.
  • Jorge ‘El Travieso’ Arce.
  • Lis Vega.
  • Jimena Longoria.
  • El Padre José de Jesús Aguilar.
  • Ivonne Montero.
  • Emir Pabón.
  • Irma Miranda.
  • Cositas.
  • El Cibernético.
  • Gabriela Goldsmith.
  • Francisco Palencia.
  • Romina Marcos.
  • Mónica Dionne.
  • Manu NNa.

¿Quién es la conductora de MasterChef Celebrity 2023?

La conducción de MasterChef Celebrity 2023 se encontrará a cargo de Claudia Lizaldi, una exitosa comunicóloga que comenzó su carrera en 1998, por lo que más de 25 años la respaldan al frente de las cámaras.

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¿A qué hora y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

No te pierdas el estreno este domingo 14 de mayo en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

¿Cuáles fueron los mejores de la noche?

La participación de las celebridades en la cocina de MasterChef Celebrity, ha dejado a los fans con la boca abierta, por lo que las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar con divertidos memes.

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